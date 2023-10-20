Москвичей предупредил о гребне высокого давления в выходные

Гребень высокого атмосферного давления будет отмечаться в столичном регионе в ближайшую субботу и в начале воскресенья. Вслед за этим к Москве подойдёт циклон, который всегда характеризуется низким давлением.

Об этом сообщил RT заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его оценке, в целом, погодные условия сейчас соответствуют норме.