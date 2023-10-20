Москвичей предупредил о гребне высокого давления в выходные
Гребень высокого атмосферного давления будет отмечаться в столичном регионе в ближайшую субботу и в начале воскресенья. Вслед за этим к Москве подойдёт циклон, который всегда характеризуется низким давлением.
Об этом сообщил RT заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его оценке, в целом, погодные условия сейчас соответствуют норме.
Предстоящей ночью в Москве ожидается 0…+2°С, на северо-востоке области местами до -2°С. Днём в субботу преимущественно без осадков, температура воздуха в городе до +4°С, в Подмосковье 0…+5°С. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.
В ночь на воскресенье воздух может остыть до -2 °С. Днём +3…+5°С, пойдёт дождь, местами сильный, возможен мокрый снег.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», погода этой осенью может повлиять на начало тридемии. Так эксперты называют тройную эпидемию, которая состоит из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru