В выходные в Москве похолодает до -6 градусов

По его словам, уже с четверга, 19 октября, в столичном регионе и до начала следующей недели зарядят дожди, временами со снегом, а в ночь на пятницу, 20 октября, столбики термометров в Москве опустятся до – 2 градусов.

В предстоящие субботу и воскресенья температура воздуха днем будет в столице в районе -6 градусов.

Синоптик также рассказал, что с начала следующей недели в Москве и Подмосковье резко усилится ветер. Его порывы будут достигать 10 -13 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве впервые в сезоне ушла в «минус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

