В выходные в Москве похолодает до -6 градусов
О морозах в Москве в выходные, 21 и 22 октября, предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, уже с четверга, 19 октября, в столичном регионе и до начала следующей недели зарядят дожди, временами со снегом, а в ночь на пятницу, 20 октября, столбики термометров в Москве опустятся до – 2 градусов.
В предстоящие субботу и воскресенья температура воздуха днем будет в столице в районе -6 градусов.
Синоптик также рассказал, что с начала следующей недели в Москве и Подмосковье резко усилится ветер. Его порывы будут достигать 10 -13 метров в секунду.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве впервые в сезоне ушла в «минус», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru