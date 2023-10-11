Синоптик Тишковец: Температура воздуха в Москве впервые в сезоне ушла в «минус»
Ночь с 10 на 11 октября стала первой в сезоне для Москвы с минусовой температурой, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
На метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса, в некоторых районах дошло до трех градусов мороз, а в Подмосковье – до минус 4.
В Москве и области неделя начнется с заморозков, но к четвергу в столицу придет резкое потепление до 15 градусов, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Лента.ру». Так, ночь на четверг пройдет без заморозков, днем повышение температуры до 14-15 градусов в Москве, а по области – 12-14 градусов тепла.
Ранее первый снег пошел на юго-западе Москвы. Осадки выпали в районе станции метро «Юго-Западная». Снег успел облепить ветки деревьев. До этого в региональном управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды. Жителям и гостям пообещали дождь, сильный ветер и мокрый снег, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru