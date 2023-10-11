Синоптик Тишковец: Температура воздуха в Москве впервые в сезоне ушла в «минус»

В Москве и области неделя начнется с заморозков, но к четвергу в столицу придет резкое потепление до 15 градусов, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Лента.ру». Так, ночь на четверг пройдет без заморозков, днем повышение температуры до 14-15 градусов в Москве, а по области – 12-14 градусов тепла.

Ранее первый снег пошел на юго-западе Москвы. Осадки выпали в районе станции метро «Юго-Западная». Снег успел облепить ветки деревьев. До этого в региональном управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды. Жителям и гостям пообещали дождь, сильный ветер и мокрый снег, передает «Радиоточка НСН».

