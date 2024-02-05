Желание властей РФ скрыть основания блокировки сайтов встревожило экспертов

Ранее Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов. Отмечается, что из доступа хотят скрыть сведения об основаниях закрытия ресурсов. Проект приказа ведомства опубликован 2 февраля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Кусков не согласился с предложением Роскомнадзора.

«Конечно, задача государства — обеспечить контроль над информационным потоком в интернете, которым пользуются десятки миллионов граждан России. С другой стороны, мне кажется нелогичным то, что информация о том, почему тот или иной ресурс был заблокирован, становится тайной. Блокировка ресурсов происходит по очевидным и видимым причинам, соответствующие решения принимают органы государственной власти. Очень важно, чтобы этот процесс был легитимным и прозрачным, иначе исчезает понимание того, почему это происходит: закрыли — и все, а почему — не ваше дело. Не хотелось бы, чтобы ограничение доступа привело к чрезмерному рвению к закрытию тех или иных ресурсов. В таком случае предусмотренное Конституцией право на понимание того, что происходит, останется привилегией очень маленькой ячейки», — заявил он.

Ранее Кусков заявил, что лишение лицензий операторов связи не поможет в борьбе с телефонными мошенниками.

