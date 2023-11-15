Роскомнадзор расширил блокировку VPN-сервисов

В обновленный перечень блокировки VPN-сервисов Роскомнадзора впервые вошел протокол Shadowsocks. Он был создан в Китае для обхода блокировок. Ведомство собирается закрывать его с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных соединениях, пишет газета «Коммерсант».

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По данным издания, Shadowsocks активнее других используют граждане для частных VPN и белые хакеры в сфере кибербезопасности. При этом протокол маскирует свой трафик под прочие ресурсы, в результате блокировка способна повредить работу большого числа легальных сервисов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным в стране ресурсам.

Блокировка VPN-сервисов сопряжена с определенными техническими сложностями, к тому же, заблокированные сервисы периодически появляются вновь. Об этом НСН заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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