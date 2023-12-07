Аналитик Кусков: Лишение операторов лицензий не поможет в борьбе с мошенниками

Лишение лицензий операторов связи не поможет в борьбе с телефонными мошенниками, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН. По его мнению, бороться надо с нелегальными сим-картами.

Генпрокуратура и Роскомнадзор хотят лишать лицензий операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки. Поправки готовятся в закон «О связи» без участия Минцифры, пишет «Коммерсантъ». Кусков эту идею не поддержал.