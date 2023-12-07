Аналитик Кусков: Лишение операторов лицензий не поможет в борьбе с мошенниками
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил НСН, что бороться надо с нелегальными сим-картами, которые можно сегодня купить без паспорта.
Лишение лицензий операторов связи не поможет в борьбе с телефонными мошенниками, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН. По его мнению, бороться надо с нелегальными сим-картами.
Генпрокуратура и Роскомнадзор хотят лишать лицензий операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки. Поправки готовятся в закон «О связи» без участия Минцифры, пишет «Коммерсантъ». Кусков эту идею не поддержал.
«Для начала нужно четко определить, кто такой телефонный мошенник, на основании чего оператор обязан блокировать этот номер. Учитывая, что сегодня до сих пор можно приобрести сим-карту без предъявления паспорта, как звонки с этих сим-карт могут определяться как мошеннические? Естественно, он сразу туда не попадет, только через какое-то время на основе обратной связи. Поэтому бороться надо именно в первую очередь с нелегальными симками. Чтобы обозначить конкретный телефон как мошеннический, нужно проанализировать первый звонок. Так как про новую сим-карту никто ничего знать не может. Потом по трафику можно понять, изучить жалобы граждан. Поэтому наказывать можно всех подряд, но я уверяю вас, что операторы не рады мошенникам», - отметил он.
В связи с этим лишение лицензии будет возможно только в случае четких регламентов для операторов, которых сейчас нет, подчеркнул Кусков.
«Если мы берем телефонную связь, это сотни компаний, мобильная связь – гораздо меньше. Вообще операторов в России несколько тысяч. Я надеюсь, что до лишения лицензий не дойдет, так как это очень строгое наказание. Должны быть четкие регламентации для операторов», - подытожил собеседник НСН.
Увеличение стоимости лицензий для операторов связи может помочь избиваться от «серых» SIM-карт, заявил ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн «Радиоточке НСН».
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