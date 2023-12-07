Аналитик Кусков: Лишение операторов лицензий не поможет в борьбе с мошенниками

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил НСН, что бороться надо с нелегальными сим-картами, которые можно сегодня купить без паспорта. 

Лишение лицензий операторов связи не поможет в борьбе с телефонными мошенниками, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН. По его мнению, бороться надо с нелегальными сим-картами.

Генпрокуратура и Роскомнадзор хотят лишать лицензий операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки. Поправки готовятся в закон «О связи» без участия Минцифры, пишет «Коммерсантъ». Кусков эту идею не поддержал.

«Против лжеминеров и аферистов»: Ужесточение оборота сим-карт спасет россиян
«Для начала нужно четко определить, кто такой телефонный мошенник, на основании чего оператор обязан блокировать этот номер. Учитывая, что сегодня до сих пор можно приобрести сим-карту без предъявления паспорта, как звонки с этих сим-карт могут определяться как мошеннические? Естественно, он сразу туда не попадет, только через какое-то время на основе обратной связи. Поэтому бороться надо именно в первую очередь с нелегальными симками. Чтобы обозначить конкретный телефон как мошеннический, нужно проанализировать первый звонок. Так как про новую сим-карту никто ничего знать не может. Потом по трафику можно понять, изучить жалобы граждан. Поэтому наказывать можно всех подряд, но я уверяю вас, что операторы не рады мошенникам», - отметил он.

В связи с этим лишение лицензии будет возможно только в случае четких регламентов для операторов, которых сейчас нет, подчеркнул Кусков.

«Если мы берем телефонную связь, это сотни компаний, мобильная связь – гораздо меньше. Вообще операторов в России несколько тысяч. Я надеюсь, что до лишения лицензий не дойдет, так как это очень строгое наказание. Должны быть четкие регламентации для операторов», - подытожил собеседник НСН.

Увеличение стоимости лицензий для операторов связи может помочь избиваться от «серых» SIM-карт, заявил ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Сотовые ОператорыМошенникиМобильные Телефоны

Горячие новости

Все новости

партнеры