«Сократимся вдвое»: Россия принимает вымирание как норму
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что в среднем российские семьи сегодня не соглашаются даже на двух детей.
Численность России к концу столетия уменьшится вдвое, на планете будет преобладать население неразвитых стран, которые будут вынуждены голодать, если мировое сообщество не изменит принципы управления, заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН.
Численность населения Земли достигла 8 млрд человек. Об этом сообщает ООН со ссылкой на прогнозы World Population Prospects 2022. Согласно прогнозам организации, в 2080-х годах население мира составит 10,4 млрд человек. Крупнов отметил, что такие цифры лишь кажутся масштабными.
«По прогнозам ООН, к концу столетия у нас только в Африке будет четыре миллиарда человека, в три раза увеличится число жителей Африки. Но это касается тех континентов, где условное количество детей на семью больше четырех-пяти. У нас в России полуторадетная семьи, в развитом мире такие тенденции. Значит, Россия в два раза уменьшится по численности к концу столетия, будет 70-80 миллионов человек, если всё будет как сегодня. Неразвитые страны в численности получат полное доминирование. А мы принимаем вымирание за норму», - отметил Крупнов.
При этом, по его словам, к 2070 году рост численности населения приостановится по всему миру, поэтому проблема перенаселения точно не является актуальной для планеты.
«Не будем забывать, что по прогнозу ООН к 2070 году рост населения мира стабилизируется. Вопрос идет не о том, что рост является бесконечным, он остановится. В 1960 году было три миллиарда, рост на пять миллиардов. Кто-то разве это заметил? Планета развалилась? Нет таких ограничителей и пределов, если люди правильно управляют своими государствами. Никакого перенаселения планеты нет и не будет», - рассказал он.
Крупнов отметил, что видимость перенаселения возникает из-за кризиса социальной организации, когда неразвитые страны не могут прокормить часть населения, а развитые выкидывают еду.
«Мы имеем дело с кризисом распределения и с кризисом социальной организации в мире, когда из года в год у нас стандартно почти миллиард людей, которые находятся на грани смерти от голода. В развитых странах до 40% всех производимых продуктов питания выкидывается. Одни США своими, прошу прощения, объедками могли бы спасти этот миллиард, но ничего не происходит, ситуация усугубляется. Вопрос не в количестве людей, а в провальной социальной организации», - объяснил собеседник НСН.
Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с НСН заявил, что для решения демографической проблемы в России следует помогать родителям встать на ноги, а не «держать утопающих на плаву».
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