«Сократимся вдвое»: Россия принимает вымирание как норму

«По прогнозам ООН, к концу столетия у нас только в Африке будет четыре миллиарда человека, в три раза увеличится число жителей Африки. Но это касается тех континентов, где условное количество детей на семью больше четырех-пяти. У нас в России полуторадетная семьи, в развитом мире такие тенденции. Значит, Россия в два раза уменьшится по численности к концу столетия, будет 70-80 миллионов человек, если всё будет как сегодня. Неразвитые страны в численности получат полное доминирование. А мы принимаем вымирание за норму», - отметил Крупнов.

При этом, по его словам, к 2070 году рост численности населения приостановится по всему миру, поэтому проблема перенаселения точно не является актуальной для планеты.

«Не будем забывать, что по прогнозу ООН к 2070 году рост населения мира стабилизируется. Вопрос идет не о том, что рост является бесконечным, он остановится. В 1960 году было три миллиарда, рост на пять миллиардов. Кто-то разве это заметил? Планета развалилась? Нет таких ограничителей и пределов, если люди правильно управляют своими государствами. Никакого перенаселения планеты нет и не будет», - рассказал он.