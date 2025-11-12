По его словам, необходимо продумать и налоговые льготы для таких магазинов.

«Если численность населения того или иного поселения достигает определенного уровня, там свои магазины открывают крупные федеральные сети, и тогда небольшие магазины, как правило, закрываются, потому что не выдерживают конкуренции. Для их сохранения нужны налоговые льготы. Небольшие магазины еще ценны для сельских жителей и тем, что часто продавцы в них дают продукты и вещи в долг. Такая практика широко распространена сейчас», - добавил Максимов.

Ранее привлечь молодежь жить вне городов решили «сельским вайбом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

