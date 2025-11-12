В России призвали ввести налоговые льготы для сельских магазинов
Небольшие магазины еще ценны для сельских жителей тем, что часто продавцы в них дают продукты и вещи в долг, заявил в беседе с НСН Владлен Максимов.
Поддержать небольшие сельские магазины можно ослаблением административного пресса, заявил НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
В России важно сохранить небольшие сельские продуктовые магазины. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС. Выступая в Госдуме, глава Минсельхоза призвала поддержать небольших представителей сегмента розничной торговли. По её словам, именно они обеспечивают физическую доступность продовольствия в стране, поэтому власти должны помочь сохранить таким магазинам возможность конкурировать с интернет-торговлей. Максимов отметил, что сейчас в селах люди даже воду на маркетплейсах заказывают.
«Сейчас люди даже воду в баллонах на маркетплейсах заказывают, поэтому поддержать небольшие сельские магазины можно было бы ослаблением административного пресса. Я думаю, что речь идет о сельпо и магазинах, которые остались от потребкооперации. Они в основном держатся на том, что торгуют алкоголем и табаком, а сейчас возникли определенные сложности с регулированием этой сферы в связи с введением лицензий», - рассказал эксперт.
По его словам, необходимо продумать и налоговые льготы для таких магазинов.
«Если численность населения того или иного поселения достигает определенного уровня, там свои магазины открывают крупные федеральные сети, и тогда небольшие магазины, как правило, закрываются, потому что не выдерживают конкуренции. Для их сохранения нужны налоговые льготы. Небольшие магазины еще ценны для сельских жителей и тем, что часто продавцы в них дают продукты и вещи в долг. Такая практика широко распространена сейчас», - добавил Максимов.
Ранее привлечь молодежь жить вне городов решили «сельским вайбом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
