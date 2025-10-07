«Это хорошая идея, давно пора было реализовать. Это позволит самозанятым включиться в работу, не только индивидуальным предпринимателям. Здесь вопрос даже не в ПВЗ. Если брать села, даже подмосковные дачные поселки, там много живет людей, но в округе нет коммерческих помещений. У нас в целом с коммерческими помещениями проблема, а частный сектор поможет это разгрузить. У нас не запрещено вести деятельность по прописке в частном доме, если эта деятельность не мешает другим жителям. В частном секторе в регионах очень часто делают какие-то пункты выдачи или магазины в гаражах», - пояснил он.

Сенатор Олег Голов ранее предложил запретить открывать склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

