В регионах будут открывать ПВЗ в частных домах из-за нехватки помещений

Теперь самозанятым будет проще открыть пункт выдачи заказов от Wildberries, заявил НСН Алексей Кременсков.

Размещение пунктов выдачи заказов в частных домах позволит разгрузить коммерческие помещения, которых в регионах не хватает, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Маркетплейс Wildberries предоставил своим партнерам возможность открывать пункты выдачи заказов в частных домах, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. ПВЗ можно будет открывать в любом частном доме в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5 тыс. жителей. При этом жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). Кременсков уверен, что все от этого только выиграют.

Россиян предупредили о росте цен из-за снижения ключевой ставки

«Это хорошая идея, давно пора было реализовать. Это позволит самозанятым включиться в работу, не только индивидуальным предпринимателям. Здесь вопрос даже не в ПВЗ. Если брать села, даже подмосковные дачные поселки, там много живет людей, но в округе нет коммерческих помещений. У нас в целом с коммерческими помещениями проблема, а частный сектор поможет это разгрузить. У нас не запрещено вести деятельность по прописке в частном доме, если эта деятельность не мешает другим жителям. В частном секторе в регионах очень часто делают какие-то пункты выдачи или магазины в гаражах», - пояснил он.

Сенатор Олег Голов ранее предложил запретить открывать склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

