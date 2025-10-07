В регионах будут открывать ПВЗ в частных домах из-за нехватки помещений
Теперь самозанятым будет проще открыть пункт выдачи заказов от Wildberries, заявил НСН Алексей Кременсков.
Размещение пунктов выдачи заказов в частных домах позволит разгрузить коммерческие помещения, которых в регионах не хватает, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Маркетплейс Wildberries предоставил своим партнерам возможность открывать пункты выдачи заказов в частных домах, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. ПВЗ можно будет открывать в любом частном доме в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5 тыс. жителей. При этом жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). Кременсков уверен, что все от этого только выиграют.
«Это хорошая идея, давно пора было реализовать. Это позволит самозанятым включиться в работу, не только индивидуальным предпринимателям. Здесь вопрос даже не в ПВЗ. Если брать села, даже подмосковные дачные поселки, там много живет людей, но в округе нет коммерческих помещений. У нас в целом с коммерческими помещениями проблема, а частный сектор поможет это разгрузить. У нас не запрещено вести деятельность по прописке в частном доме, если эта деятельность не мешает другим жителям. В частном секторе в регионах очень часто делают какие-то пункты выдачи или магазины в гаражах», - пояснил он.
Сенатор Олег Голов ранее предложил запретить открывать склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заградительный момент: Первоначальный взнос по ипотеке достиг 40%
- «Мурыжились год»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» о новом альбоме и фитах за хайп
- В регионах будут открывать ПВЗ в частных домах из-за нехватки помещений
- «Зал аплодировал стоя»: Запашный о работе цирков в зоне боевых действий
- Трагедию на Вилючинском объяснили непогодой и неорганизованностью туристов
- Сливают гигабайты данных: Как защититься от прослушки в телефоне
- Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста
- Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования
- Песков: Передача Украине «Томагавков» может быть серьезным витком эскалации
- «По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru