«Везде «Пятерочки» и «Ашаны!»»: В Госдуме призвали к «сохранению» российской торговли
Сегодня Россия работает только с иностранными торговыми сетями, 25 из которых зарегистрированы на Кипре, заявил НСН депутат Николай Арефьев.
Если в России начнут лоббировать интересы иностранных компаний, то тогда у нас вообще не останется российской торговли, а Минпромторгу нужно проводить политику в интересах страны. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Минпромторг России предложил официально разрешить чиновникам лоббировать интересы торговых сетей. Для этого компаниям сначала придется получить звание «Лидер российской торговли». Об этом говорится в новой редакции проекта о «российской полке». Действующие нормы запрещают властям участвовать в продвижении частных проектов, но в ведомстве уверены, что для ритейла с таким знаком отличия нужно сделать исключение. Арефьев отметил, что такая инициатива Минпромторга опасна и недальновидна.
«Минпромторг уничтожил практически всю российскую торговлю. Мы сегодня работаем только с иностранными торговыми сетями. По крайней мере, 25 из них зарегистрированы на Кипре. Если мы начнем еще и лоббировать интересы этих фирм, то у нас не останется российской торговли. Из нашей торговли у нас сегодня присутствует только маленькая часть потребкоопераций после советского времени и сельская торговля. А все эти «Пятерочки», «Ашаны» уже влезли в районные центры и крупные села. У нас было 65% крупной иностранной собственности, а как началась спецоперация на Украине, они все побросали свои предприятия. В том числе восемь автомобильных заводов и еще около 200 предприятий прекратили работу. Поэтому в целях безопасности нельзя допускать, чтобы мы лоббировали еще и интересы этих иностранных фирм и своих тоже. Там, где я жил, вокруг меня было пять магазинов отечественной торговли – все закрыли», - возмутился депутат.
По его словам, такая уже довольно длительная стратегия ведомства привела Россию к высокой инфляции.
«Наши фермеры все время жалуются, что у них торговые сети не берут ни капусту ни картошку. Более 600 тысяч тонн картофеля мы закупаем за границей, а свой не берем. Потому что иностранные торговые фирмы выполняют задания своих правительств, чтобы у них был рынок сбыта. Поэтому Минпромторг должен проводить государственную политику в интересах России, а не в интересах крупного торгового капитала. Они сегодня уже привели нашу страну к такому положению, когда ключевая ставка на уровне 16%», - подытожил Арефьев.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в РФ необходимо урегулировать деятельность маркетплейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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