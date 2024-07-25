«Везде «Пятерочки» и «Ашаны!»»: В Госдуме призвали к «сохранению» российской торговли

Если в России начнут лоббировать интересы иностранных компаний, то тогда у нас вообще не останется российской торговли, а Минпромторгу нужно проводить политику в интересах страны. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Минпромторг России предложил официально разрешить чиновникам лоббировать интересы торговых сетей. Для этого компаниям сначала придется получить звание «Лидер российской торговли». Об этом говорится в новой редакции проекта о «российской полке». Действующие нормы запрещают властям участвовать в продвижении частных проектов, но в ведомстве уверены, что для ритейла с таким знаком отличия нужно сделать исключение. Арефьев отметил, что такая инициатива Минпромторга опасна и недальновидна.