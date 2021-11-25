Иммунолог назвал актуальные симптомы COVID-19 и основные осложнения

По словам иммунолога, течение заболевания зависит от иммунитета человека и от того, какую дозу вируса он получил при контакте.

«Инкубационный период зависит от полученной заражающей дозы, то есть сколько вирусов он получил, чтобы была клинически выраженная форма заболевания. Там же не один вирус, а, например, тысяча. Если меньше вирусов, то будет длительнее инкубационный период. И зависит от человека: если у человека ущербный иммунитет, то быстрее разовьется болезнь и дольше он будет заразным. И зависит, конечно, от лечения, это очень важно: с какого момента начали лечить, какими лекарствами. А так инкубационный период составляет от 4 до 12-13 дней. Осложнения от COVID-19 связаны в первую очередь с повреждением сосудов, поэтому повреждения могут быть везде, где важны мелкие сосуды для питания: головной мозг, нервная система, половые железы, а также органы внутренней секреции: поджелудочная железа, гипофиз; печень. А во вторую очередь зависит от того, где у человека слабое место по причине предыдущих болезней. Обостряются те болезни, что были в бэкграунде у пациента, например, диабет. Будет поражение именно этих органов, которые ранее уже были повреждены», - заключил Жемчугов.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.

