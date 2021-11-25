Иммунолог назвал актуальные симптомы COVID-19 и основные осложнения
Коронавирус поражает самые уязвимые части конкретного организма и всё больше маскируется под уже известные заболевания, отметил Владислав Жемчугов.
Симптомы коронавируса всё больше напоминают другие заболевания, поэтому важно уже в первый день поставить диагноз, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об уменьшении случаев бессимптомного течения коронавируса в России.
«Все симптомы коронавирусной инфекции, которые были два года назад, остаются в силе, это зависит не только от вируса, а от людей, реакции их организма. Остаются в силе симптомы кишечного расстройства, повышенная температура – это всегда. Бывает, что пониженная температура тоже является симптомом, и именно такие пациенты требуют особого внимания – это кандидаты в реанимацию. температура меньше 36 градусов требует большого внимания. Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому остаются все носоглоточные симптомы: насморк, сильная боль в горле, причем сейчас чаще стала болеть именно задняя стенка глотки; потеря вкуса, обоняния, часто нарушения со слухом, боль в мышцах, то есть все симптомы вирусной инфекции, включая грипп. Коронавирус можно перепутать с чем угодно, где есть температура, поэтому уже в первый день надо установить диагноз. Сейчас тесты доступны в аптеках, нужно сразу их делать и быстрее вызывать врача. Перепутать можно с чем угодно, там три десятка разных болезней, вплоть до лейкоза», - объяснил врач.
По словам иммунолога, течение заболевания зависит от иммунитета человека и от того, какую дозу вируса он получил при контакте.
«Инкубационный период зависит от полученной заражающей дозы, то есть сколько вирусов он получил, чтобы была клинически выраженная форма заболевания. Там же не один вирус, а, например, тысяча. Если меньше вирусов, то будет длительнее инкубационный период. И зависит от человека: если у человека ущербный иммунитет, то быстрее разовьется болезнь и дольше он будет заразным. И зависит, конечно, от лечения, это очень важно: с какого момента начали лечить, какими лекарствами. А так инкубационный период составляет от 4 до 12-13 дней. Осложнения от COVID-19 связаны в первую очередь с повреждением сосудов, поэтому повреждения могут быть везде, где важны мелкие сосуды для питания: головной мозг, нервная система, половые железы, а также органы внутренней секреции: поджелудочная железа, гипофиз; печень. А во вторую очередь зависит от того, где у человека слабое место по причине предыдущих болезней. Обостряются те болезни, что были в бэкграунде у пациента, например, диабет. Будет поражение именно этих органов, которые ранее уже были повреждены», - заключил Жемчугов.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.
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