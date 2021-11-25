Иммунолог заявил о сокращении числа бессимптомных больных COVID-19 в России
Случаев бессимптомного течения коронавируса в России фиксируют все меньше. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, число случаев заболевания с выраженными симптомами в последнюю волну COVID-19 увеличивается, так как штамм «дельта» атакует организм быстро и агрессивно. Болибок подчеркнул, что этот вариант инфекции быстрее передается от человека человеку и распространяется по клеткам зараженного. Как отметил врач, иммунитет не успевает отразить вирус, пишет Газета.ру.
Кроме того, Болибок указал, что многие, почувствовав недомогание, не обращаются за помощью к медикам и не проверяются на коронавирусную инфекцию. Врач назвал таких людей эгоистами, добавив, что они заражают окружающих и искажают статистику, отмечает РИА ФАН.
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