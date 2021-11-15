Иммунолог предостерег «хроников» от усиления прививки против COVID
Коронавирус в условиях пандемии опаснее, поэтому прививаться стоит в первую очередь от него, напомнил Владимир Болибок.
В России есть традиция одновременного введения разных вакцин, это указывают в своих инструкциях производители препаратов, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что одновременное введение вакцины от коронавируса «Спутник V» и вакцины от гриппа может усиливать их эффект.
«Это оправданно, у нас это общепринятая практика, когда в один день вводят две вакцины, в инструкциях к противогриппозным вакцинам так и указано, что можно вводить однотипные вакцины в разные точки в один день. Но мое мнение – лучше делать последовательно, в приоритете вакцинация от коронавируса, с учетом того, что очень высокая смертность из-за пандемии. Есть категории людей, которым нужно прививаться и от того, и от другого. Если это первичная вакцинация и нужно делать две инъекции, то сначала лучше сделать вакцинацию от гриппа, а через неделю уже вводить первый компонент вакцины от COVID-19. Что касается взаимоусиления вакцин, Михаил Альбертович, скорее всего, располагает какими-то данными о том, что при введении двух видов вакцин иммунитет повышается, то есть титры антител к коронавирусу и к гриппам сравнивались. Такие исследования могли производить по заданию Минздрава и Роспотребнадзора, но я данной информацией не располагаю. У нас только полтора года идет коронавирусная инфекция, и это первый сезон, когда происходит совмещение вакцинации от коронавируса и от гриппа», - напомнил иммунолог.
По словам врача, людям с хроническими заболеваниями нужно осторожно подходить к комбинированию двух вакцин.
«Нужно более тщательно подходить к противопоказаниям. Я бы предположил, что людям, страдающим какими-либо хроническими заболеваниями, если они допущены к вакцинации, надо в первую очередь сделать вакцинацию от коронавируса, потому что он для них опаснее. Но это сугубо мое личное мнение, мое осторожничание, я, как врач-клиницист, у "хроников" не стал бы рисковать введением сразу двух вакцин. Не по той причине, что это плохо, а по той причине, что мне неизвестны какие-то клинические данные, клинические описания для этого контингента. Клинические исследования проводятся под контролем, в условиях научных институтов, там есть возможность оказать людям помощь в полном объеме. А обычная поликлиника, если она это будет практиковать, кроме шприца с адреналином ничем и не сможет помочь. Вот сейчас у человека ремиссия, давайте проведем вакцинацию от коронавируса, а потом уже будем думать [над вакцинацией] от гриппа», - объяснил Болибок.
Врач напомнил, что в инструкциях к некоторым вакцинам от COVID-19 уже есть указания на возможность одновременного введения с противогриппозными вакцинами.
«Что касается противопоказаний, я бы смотрел конкретное описание вакцин, потому что в каждом прививочном пункте разные препараты. Думаю, "КовиВак" с вакцинами от гриппа сочетается, там в инструкциях по гриппу написано, что цельновирионные гриппозные вакцины сочетаются с другими вакцинами такого же типа. Что касается векторных, то если сейчас немного изменят саму инструкцию к вакцине, значит, можно вводить», - подытожил он.
Ранее стало известно, что первую дозу вакцины от коронавируса в России получили уже 63 124 096 человек. Об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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