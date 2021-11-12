Более 63 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19

В сообщении также говорится, что по состоянию на 12 ноября вакцинация полного цикла проведена 57 961 578 раз.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что проживающих в городе граждан старше 60 лет будут индивидуально приглашать на вакцинацию.

