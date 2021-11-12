«Ограничение до года»: Фальшивые сертификаты грозят реальным наказанием

«Нарушителям предполагается вменять, и уже есть такие прецеденты в юридической практике, использование подложного документа, 327 статья УК РФ. Эти справки являются официальным документами, предоставляющими определенные права в связи с введенными ограничениями, так что это да, подделка документов. Что касается наказания, то это лишение свободы до одного года, так как это преступление небольшой тяжести, соответственно, если человек ранее не привлекался и судим не был, то лишение свободы не назначается. За приобретение такого документа грозит ограничение свободы на срок до года. Я видел данные, что возбуждено определенное количество дел, возможно, это было установлено экспертизой, что печать поддельная или еще что-то, способов очень много. Сейчас, видимо, будут такими способами, какими-то базами данных, проверками различными устанавливать», - отметил адвокат.

По словам Широкова, в случае договоренности с врачом, который якобы делает прививку, покупатель может уйти от ответственности.

«Да, тут уже вопрос, кого нужно привлекать, сделал он прививку или не сделал. Тут, на самом деле, еще предстоит разбираться. Человек, получивший такой сертификат, всегда может сказать, мол, я не знал, что мне не сделали прививку, я-то пришел за вакциной, а врач мне физраствор ввел или вообще ничего не ввел. Тут уже вопрос к врачам будет, это можно как халатность квалифицировать», - подытожил юрист.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что введение обязательных QR-кодов на транспорте законно, если для этого будут требовать не прививки, а ПЦР-тесты, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

