Либо «бомбилы», либо автобус: Деградацию рынка такси сочли неизбежной

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал неизбежным откат такси на 10 лет назад в случае отсутствия полноценных мер поддержки отрасли.

Из-за ухудшения условий ведения бизнеса в России на дороги могут вернуться «бомбилы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. На рынке считают, что в связи с этим может снизиться безопасность поездок и ухудшиться качество сервисов. По мнению представителей отрасли, к сокращению таксопарков в России может привести увеличение стоимости ОСАГО, повышение платежей по лизинговым договорам, рост цен на новые машины и запчасти, а также их дефицит.

«Конечно, [эти волнения] обоснованы. Новые автомобили недоступны, а машины в такси работают в среднем три года из-за больших пробегов, от 60 до 80 тысяч км в год делает таксист. Через пять лет автомобиль такси – это убитый металлолом, который надо разбирать по частям и сдавать. Стоимость и амортизация автомобиля в цене поездки на такси составляет приблизительно 50%. Чтобы это все учесть, доходы таксистов, выручка должна увеличиться минимум на 25%, чего мы не наблюдаем. Наоборот, люди стали пользоваться такси реже, они экономят. Поэтому да, я полагаю, что очень скоро сервис придет в упадок. Простыми субсидиями таксистам не поможешь, они до них не дойдут, где-то посередине потеряются обязательно. Либо мы не будем ездить на такси, либо у нас вернутся "бомбилы". Это, кстати, не самый плохой вариант, потому что это, во-первых, способ заработать людям, потерявшим работу, а во-вторых, это будет сдерживать ценовое давление. Каждый год выбывает несколько десятков тысяч автомобилей такси – поломки, ДТП какие-то. Если они не будут замещаться, то такси будет становиться все меньше, качество станет все хуже, ждать придется по 20 минут, и зачем людям такое? Какими-то субсидиями этот вопрос не решить, совсем, никак. Тут должен быть другой подход, другая тактика», - объяснил Шкуматов.

По словам автомобилиста, проблема может быть и с водителями из-за нехватки иностранной рабочей силы.