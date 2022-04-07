Либо «бомбилы», либо автобус: Деградацию рынка такси сочли неизбежной
Автоэксперт Петр Шкуматов в эфире НСН призвал государство к более эффективным мерам поддержки таксистов, чем субсидии, припугнув откатом отрасли на 10 лет назад.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал неизбежным откат такси на 10 лет назад в случае отсутствия полноценных мер поддержки отрасли.
Из-за ухудшения условий ведения бизнеса в России на дороги могут вернуться «бомбилы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков. На рынке считают, что в связи с этим может снизиться безопасность поездок и ухудшиться качество сервисов. По мнению представителей отрасли, к сокращению таксопарков в России может привести увеличение стоимости ОСАГО, повышение платежей по лизинговым договорам, рост цен на новые машины и запчасти, а также их дефицит.
«Конечно, [эти волнения] обоснованы. Новые автомобили недоступны, а машины в такси работают в среднем три года из-за больших пробегов, от 60 до 80 тысяч км в год делает таксист. Через пять лет автомобиль такси – это убитый металлолом, который надо разбирать по частям и сдавать. Стоимость и амортизация автомобиля в цене поездки на такси составляет приблизительно 50%. Чтобы это все учесть, доходы таксистов, выручка должна увеличиться минимум на 25%, чего мы не наблюдаем. Наоборот, люди стали пользоваться такси реже, они экономят. Поэтому да, я полагаю, что очень скоро сервис придет в упадок. Простыми субсидиями таксистам не поможешь, они до них не дойдут, где-то посередине потеряются обязательно. Либо мы не будем ездить на такси, либо у нас вернутся "бомбилы". Это, кстати, не самый плохой вариант, потому что это, во-первых, способ заработать людям, потерявшим работу, а во-вторых, это будет сдерживать ценовое давление. Каждый год выбывает несколько десятков тысяч автомобилей такси – поломки, ДТП какие-то. Если они не будут замещаться, то такси будет становиться все меньше, качество станет все хуже, ждать придется по 20 минут, и зачем людям такое? Какими-то субсидиями этот вопрос не решить, совсем, никак. Тут должен быть другой подход, другая тактика», - объяснил Шкуматов.
По словам автомобилиста, проблема может быть и с водителями из-за нехватки иностранной рабочей силы.
«У нас из такси ушло практически всё местное население. В основном в такси работают мигранты, граждане сопредельных с нами государств. Это просто факт, ничего плохого не скажу, среди них есть хорошие водители, как и всегда, всё по-разному. Но на текущий момент отрасль дает работу именно мигрантам. У нас было исследование в 2019 году, именно тогда количество мигрантов в такси превысило 50%. Сейчас эта доля гораздо больше. Если мы не придем к "бомбилам", то мы будем ездить на велосипеде или на автобусе, в метро – если в городе оно есть. А такси откатится куда-то на 10 лет назад. Такси превратится из некоего удобного повседневного сервиса в что-то другое, менее качественное, более опасное. Если ничего не предпринимать, то в такой ситуации вариантов-то других нету. Через пару лет количество такси просто физически станет меньше, а рынок начнет схлопываться. Это не сразу произойдет, не завтра! У имеющихся такси, которые ездят по стране, еще довольно большой невыкатанный ресурс, но он очень быстро вырабатывается. Такси необходимо постоянное обновление», - добавил специалист.
Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля. Агрегатор сообщил о приостановке деятельности 11 марта. Как писали СМИ, закрытие «Ситимобила» связано с нежеланием акционеров продолжать инвестиции в компанию, которая не принесла ожидаемой прибыли.
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