Московским водителям могут разрешить покидать место ДТП
Московским водителям, попавшим в ДТП, могут разрешить оставлять место происшествия сразу после аварии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
По данным издания, такой эксперимент проведут в рамках борьбы с «повторными» ДТП, которые могут произойти во время оформления аварии. Картину произошедшего предполагается восстанавливать по камерам видеонаблюдения, отмечает Ura.ru.
Новые правила будут применять на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах, Центральной кольцевой автодороге, пишет «Свободная пресса».
«Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос», — отметили в пресс-службе Дептранса Москвы.
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