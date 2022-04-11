Московским водителям могут разрешить покидать место ДТП

По данным издания, такой эксперимент проведут в рамках борьбы с «повторными» ДТП, которые могут произойти во время оформления аварии. Картину произошедшего предполагается восстанавливать по камерам видеонаблюдения, отмечает Ura.ru.

Новые правила будут применять на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах, Центральной кольцевой автодороге, пишет «Свободная пресса».

«Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос», — отметили в пресс-службе Дептранса Москвы.

