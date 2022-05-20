«Нарушение частной жизни»: Пользователи Delivery Club могут подать на компанию в суд
Рустэм Хайретдинов в эфире НСН отметил, что доказать финансовый ущерб от утечки персональных данных будет сложно, но опираться нужно на соответствующий закон.
Мошенники могут воспользоваться обнародованными данными адресов пользователей Delivery Club, заявил специалист по кибербезопасности Рустэм Хайретдинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сервис доставки еды Delivery Club сообщил об утечке данных о заказах клиентов. В пресс-службе компании сообщили, что данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты пользователей.
По данным Telegram-каналов, в Сеть попали имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты и доставки, состав и стоимость заказов. Хайретдинов отметил, что при желании пользователи могут подать коллективный иск в суд.
«У нас законом о персональных данных регулируется их оборот. Это, как минимум, нарушение закона. В этом случае скорее что-то грозит не пользователям, а компании. Вообще это нарушение частной жизни. Если пользователи соберутся, то могут учинить коллективный иск», - отметил он.
При этом говорить о каком-то финансовом ущербе пользователей не приходится, главная проблема при таких утечках – это все-таки рассекречивание данных о месте нахождения.
«Утечки происходят по-разному, иногда данные воруют собственные сотрудники, иногда взламывают хакеры, иногда по халатности где-то оставляют на каком-то носителе информацию. Бывают случайные вещи, бывают заказные. Как минимум адрес там известен, время, когда вы где-то находились, где, например, не должны были находиться. Здесь очень много можно построить моделей угроз. Вопрос, какой реальный ущерб можно нанести в связи с этим. Адреса – это скрытая информация, его не должны знать все, кому угодно. Но это вряд ли можно притянуть как-то к финансовому ущербу», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее столичный мировой суд оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей в открытый доступ. В марте сервис сообщил об утечке данных своих пользователей, объяснив инцидент недобросовестными действиями одного из сотрудников. Позже в Сети появился ресурс с базой данных клиентов «Яндекс.Еды»: в открытом доступе оказались фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны и электронные почты пользователей, а также общие суммы заказов.
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