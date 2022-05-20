«Нарушение частной жизни»: Пользователи Delivery Club могут подать на компанию в суд

Мошенники могут воспользоваться обнародованными данными адресов пользователей Delivery Club, заявил специалист по кибербезопасности Рустэм Хайретдинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне сервис доставки еды Delivery Club сообщил об утечке данных о заказах клиентов. В пресс-службе компании сообщили, что данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты пользователей.

По данным Telegram-каналов, в Сеть попали имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты и доставки, состав и стоимость заказов. Хайретдинов отметил, что при желании пользователи могут подать коллективный иск в суд.

«У нас законом о персональных данных регулируется их оборот. Это, как минимум, нарушение закона. В этом случае скорее что-то грозит не пользователям, а компании. Вообще это нарушение частной жизни. Если пользователи соберутся, то могут учинить коллективный иск», - отметил он.