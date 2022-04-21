«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за утечки данных

Столичный мировой суд оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей в открытый доступ. Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к «Яндекс.Еде»

Отмечается, что суд удовлетворил заявление Роскомнадзора. Согласно материалам дела, «Яндекс.Еда» допустила утечку персональных данных, подпав под действие статьи о нарушении российского законодательства в области персональных данных.

В марте сервис сообщил об утечке данных своих пользователей, объяснив инцидент недобросовестными действиями одного из сотрудников. Позже в Сети появился ресурс с базой данных клиентов «Яндекс.Еды»: в открытом доступе оказались фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны и электронные почты пользователей, а также общие суммы заказов.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:УтечкаШтрафЯндекс
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