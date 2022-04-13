«Виртуальные конструкции»: Адвокат назвал «нереальными» иски в тюрьму к телефонным мошенникам

Попавшимся на удочку телефонных мошенников потом будет крайне сложно возместить ущерб, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Ранее Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества, связанного с предложением поучаствовать в опросе взамен на получение бонусов.