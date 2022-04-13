«Виртуальные конструкции»: Адвокат назвал «нереальными» иски в тюрьму к телефонным мошенникам
Банки не будут платить компенсации за телефонных мошенников, а осужденные за это закрывают иски только в 35% случаев, сказал в эфире НСН Игорь Трунов.
Попавшимся на удочку телефонных мошенников потом будет крайне сложно возместить ущерб, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Ранее Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества, связанного с предложением поучаствовать в опросе взамен на получение бонусов.
«Здесь очень важна первая серия – предупредительный фактор: не вступать в эти контакты, не давать информации. Все должны прекрасно понять, что, если тебе звонят под именем банка и просят персональные данные, понятно, что это мошенники. Если вам что-то надо от Сбербанка, - сходите или позвоните по легальным телефонам. Вторая серия – заявление в полицию, поиски преступников, даже если их поймали, длительность рассмотрения дел, которая достигает нескольких лет, возможность возмещения вреда, - это больше юридически виртуальные конструкции, нежели можно реально вернуть свои деньги», - сказал Трунов.
Он сообщил, что с осужденных, которые часто занимаются такими видами обмана, практически нереально что-то взыскать.
«Кража и мошенничество – это два самых распространенных вида преступлений по количеству осужденных в России. За ними тянется шлейф исков и исполнительных листов, но они в местах лишения свободы зарабатывают очень мало, - средняя зарплата, если есть работа, - не больше 5 тысяч рублей. Поэтому что-то взыскать практически нереально», - разъяснил адвокат.
По словам Трунова, примерно в трети случаев осужденные что-то выплачивают пострадавшим, однако банк ничего платить не будет, поскольку «не виноват».
«Случаи выплат бывают. Кода встает вопрос условно-досрочного освобождения или смягчения наказания, осужденные стараются погасить все эти долги. Около 35% осужденных закрывают эти вопросы на стадии следствия или суда. Люди получают деньги, и даже больше - за моральный вред. Но, если мошенников не поймали, основная часть вины лежит не на банке, а если банк не виноват, то с чего он будет платить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее «Ингосстрах» спрогнозировал всплеск страхового мошенничества в 2022 году. Наиболее уязвимой сферой назвали автострахование. Чаще всего мошенники подделывают полисы ОСАГО, в том числе и его цифровой аналог - Е-ОСАГО.
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