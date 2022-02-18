Море не для всех: Иммунолог призвал россиян обследовать на «постковид»

Не существует универсальных рекомендаций для лечения постковидного синдрома, та как то, что может подойти одному человеку, способно навредить другому, предупредил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Большая часть (79%) перенесших коронавирус россиян столкнулись с постковидным синдромом, однако предпочитает игнорировать проявления болезни. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

«Дело в том, что не у всех он [постковидный синдром] бывает.. У вакцинированных реже, чем у переболевших. И очень разные проявления, многие даже не относят какие-то ощущения к постковидному синдрому. Просто лечащие врачи должны предупреждать, например, при выписке из стационара или после амбулаторного обращения, что такое может быть, и сконцентрировать внимание пациента на том, что у него конкретно. Нет такого, что у всех постковидный синдром и всем надо что-то лечить. Есть системное поражение сосудов с разными проявлениями, начиная от ложных ощущений (парастезий) по зрению, по слуху, по другим рецепторам. Скачки давления часто, головная боль, проблемы с сердцем. У кого что было до болезни, то и усугубляется. Нужно каждого пациента обследовать и понять, что у него конкретно, и лечить тоже адекватно и индивидуально», - подчеркнул иммунолог.