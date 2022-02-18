Море не для всех: Иммунолог призвал россиян обследовать на «постковид»
При наличии неприятных симптомов нужно обращаться к проверенному врачу, так как единых правил лечения постковидных осложнений нет, сказал иммунолог Владислав Жемчугов.
Не существует универсальных рекомендаций для лечения постковидного синдрома, та как то, что может подойти одному человеку, способно навредить другому, предупредил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Большая часть (79%) перенесших коронавирус россиян столкнулись с постковидным синдромом, однако предпочитает игнорировать проявления болезни. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
«Дело в том, что не у всех он [постковидный синдром] бывает.. У вакцинированных реже, чем у переболевших. И очень разные проявления, многие даже не относят какие-то ощущения к постковидному синдрому. Просто лечащие врачи должны предупреждать, например, при выписке из стационара или после амбулаторного обращения, что такое может быть, и сконцентрировать внимание пациента на том, что у него конкретно. Нет такого, что у всех постковидный синдром и всем надо что-то лечить. Есть системное поражение сосудов с разными проявлениями, начиная от ложных ощущений (парастезий) по зрению, по слуху, по другим рецепторам. Скачки давления часто, головная боль, проблемы с сердцем. У кого что было до болезни, то и усугубляется. Нужно каждого пациента обследовать и понять, что у него конкретно, и лечить тоже адекватно и индивидуально», - подчеркнул иммунолог.
При этом, по словам Жемчугова, «несерьезных» симптомов не существует, так как даже обычная головная боль может быть признаком серьезных болезней – онкологии, сосудистых кризов.
«Головная боль – это серьезно, люди не могут работать, это может привести к инвалидности. Надо сразу обратиться к врачу, потому что это могут быть симптомы предстоящего инсульта или склеротические изменения, скачки давления. Это могут быть тяжелые состояния. А универсальных рекомендаций нет, они на расстоянии и по принципу "всем подряд" могут быть опасными. Я вот посоветую человеку бег, штангу, контрастный душ, и для 20-40 лет это уместно, а пожилому человеку, за 60, это может быть опасно. Надо обращаться к грамотному доктору, который видит пациента целиком и сможет оценить состояние до болезни и после. Отдых тоже разный: кому-то, например, Черное море будет опасно, у кого давление повышенное, и тоже может грозить инсультом. Заочно рекомендовать могу только обратиться к доктору. И еще гимнастику дыхательную по Стрельниковой, кто испытывает затруднения с дыханием, и то – после ЭКГ, чтобы понять, в каком состоянии сердце», - объяснил врач.
Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что переболевшие коронавирусом зачастую вынуждены после выздоровления обращаться к врачам из-за последствий инфекции.
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