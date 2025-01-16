«Не только море»: В Крыму ждут на 20% больше туристов, чем в прошлом сезоне
На данный момент отели Крыма, которые еще в октябре 2024 года предложили раннее бронирование, заполнены на 10-15%, рассказала НСН Наталия Стамбульникова.
Помимо пляжного отдыха и «тюленинга» туристы все чаще приезжают в Крым за активным отдыхом в горах, и местные отельеры не столкнулись с отменами на фоне загрязнения мазутом. Об этом в интервью НСН рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить город в зону действия чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. С 4 января 2025 года там действует режим ЧС регионального масштаба. Как также сообщил Развожаев, из регионального бюджета на борьбу с последствиями разлива мазута уже выделили 78 миллиона рублей. Стамбульникова заявила, что текущая ситуация не приведет к отмене туристического сезона.
«Туристический сезон состоится, процент загрузки будет понятен позже, туристов мы считаем в конце сентября. В целом прогнозы неплохие, пока ни одной отмены. Отели, которые с октября объявляли акции раннего бронирования, уже на 10-15% заняты с предоплатой. Поток туристов меньше не будет, скорее перераспределится. Раньше Судак с Ялтой были в фаворе, там было много событий, включая «Тавриду». На западное побережье заезжало меньше людей. Однако с каждым сезоном туристы видят, насколько там спокойно, море чистое, а людей не так много. Даже из Анапы и Краснодарского края туда в прошлом году приезжали на неделю. Думаю, и в следующем сезоне на западном побережье, юго-западе будет повыше процент загрузки. В целом считаю, что загрузка по Крыму и Севастополю относительно 2024 года может быть на 20% больше», - допустила она.
По словам собеседницы НСН, все чаще туристы, приезжая в Крым, выбирают для себя активный отдых, чтобы насладиться не только морем, но и горным ландшафтом.
«Крым – это не только море, но и горы, уникальные каньоны, водопады, теплые источники, грязевые и соляные озера. Если в прежние времена больше занимались «тюленингом», дальше бассейна никто не выходил, то сейчас люди очень активны. Они останавливаются в отелях и максимально путешествуют. Видимо, сказывается стрессовая ситуация в целом: работа, суета, рутина. Людям необходимы впечатления, эмоции, а это дают только путешествия. Поскольку горный Крым в основном заповедная зона, там есть небольшие объекты, к примеру гостевые дома, эко-базы, эко-усадьбы. Такое размещение пользуется круглогодичным спросом, если при отеле есть хотя бы русская баня, бассейн с подогревом. Много крымчан также уезжают туда на выходные», - пояснила она.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил «Радиоточке НСН», что отельеры Анапы в предстоящий летний сезон с учетом ситуации должны предложить туристам сниженные цены и гибкую систему бронирования с возможностью отказаться от поездки за две недели до прибытия. В противном случае россияне скорее отдадут предпочтения Крыму и иным направлениям.
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