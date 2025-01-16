«Не только море»: В Крыму ждут на 20% больше туристов, чем в прошлом сезоне

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить город в зону действия чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. С 4 января 2025 года там действует режим ЧС регионального масштаба. Как также сообщил Развожаев, из регионального бюджета на борьбу с последствиями разлива мазута уже выделили 78 миллиона рублей. Стамбульникова заявила, что текущая ситуация не приведет к отмене туристического сезона.

«Туристический сезон состоится, процент загрузки будет понятен позже, туристов мы считаем в конце сентября. В целом прогнозы неплохие, пока ни одной отмены. Отели, которые с октября объявляли акции раннего бронирования, уже на 10-15% заняты с предоплатой. Поток туристов меньше не будет, скорее перераспределится. Раньше Судак с Ялтой были в фаворе, там было много событий, включая «Тавриду». На западное побережье заезжало меньше людей. Однако с каждым сезоном туристы видят, насколько там спокойно, море чистое, а людей не так много. Даже из Анапы и Краснодарского края туда в прошлом году приезжали на неделю. Думаю, и в следующем сезоне на западном побережье, юго-западе будет повыше процент загрузки. В целом считаю, что загрузка по Крыму и Севастополю относительно 2024 года может быть на 20% больше», - допустила она.