«Чистая любовь»: Волонтер приняла предложение руки и сердца при уборке мазута
Волонтер Наталья Кузнецова получила предложение руки и сердца во время уборки мазута на побережье Черного моря. Она заявила НСН, что сначала посчитала это шуткой.
Волонтер из Прикамья Наталья Кузнецова, которой сделали предложение руки и сердца прямо во время уборки мазута на черноморском побережье, рассказала НСН историю любви со своим будущим мужем Андреем Приваловым.
Волонтер из Прикамья сделал предложение своей девушке во время уборки мазута под Анапой. Пара приехала туда на январские каникулы, чтобы помогать в очистке территорий, загрязненных нефтепродуктами. Прикамец Андрей, убирая последний мешок на этом квадрате, сделал предложение своей возлюбленной прямо на берегу моря. Она сказала заветное «да».
«Я летом опубликовала пост на своей странице с приглашением на совместную пробежку. Написали много кто, а пришли трое мужчин, одним из которых и был Андрей. После пробежки он пригласил меня съездить на место силы - «Мыс Стрелка», уловив в разговоре, что я хотела бы там побывать. После долгого общения, когда нужно было расходиться, Андрей предложил встретиться еще раз, на что я ответила, что у меня нет интереса ни к чему, кроме как к безусловной, чистой и истинной любви. Мы встречались редко, в основном на совместных мероприятиях, но часто переписывались. Однако я всегда ощущала его присутствие в энергетическом плане, что он есть где-то рядом. Этого было достаточно, без каких-либо притязаний и ожиданий жила свою жизнь. Просто было тепло от того, что есть такой человек в этом мире и все. Когда мы познакомились, Андрей спасал планету от мусора, именно благодаря нему я внедрила это и в свою жизнь», - поделилась собеседница НСН.
По ее словам, из Удмуртии и Прикамья прибыл целый автобус волонтеров. Наталья и Андрей бок о бок очищали черноморское побережье от мазута.
«Я телевизор не смотрю, новости не читаю. О ЧП в Анапе узнала от дочки. Андрей предложил поехать в новогодние праздники и помочь в ЧС, я согласилась. Так получилось, что после публикации поста в соцсетях о планах поехать в Витязево собрался целый автобус неравнодушных, 51 человек из Пермского края и Удмуртии. Поездка была трансформационная для каждого из нас, от этого так тепло на душе. Мы встретили столько настоящих людей, искренних, добрых, смелых. Предложение в Анапе было для меня неожиданностью. Так сложилось, что во время этой поездки мы находились рядом, было полное понимание без слов, ощущалась невероятная поддержка. Работы почти закончились, и вот случилось предложение, прямо там! Я даже переспросила, не шутит ли он», - заключила Наталья.
Ранее волонтер из Ставрополья Ирина Иванчук рассказала «Радиоточке НСН» о том, что волонтерам на побережье Черного моря действительно не хватает помощи федеральных властей.
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