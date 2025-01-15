«Чистая любовь»: Волонтер приняла предложение руки и сердца при уборке мазута

По ее словам, из Удмуртии и Прикамья прибыл целый автобус волонтеров. Наталья и Андрей бок о бок очищали черноморское побережье от мазута.



«Я телевизор не смотрю, новости не читаю. О ЧП в Анапе узнала от дочки. Андрей предложил поехать в новогодние праздники и помочь в ЧС, я согласилась. Так получилось, что после публикации поста в соцсетях о планах поехать в Витязево собрался целый автобус неравнодушных, 51 человек из Пермского края и Удмуртии. Поездка была трансформационная для каждого из нас, от этого так тепло на душе. Мы встретили столько настоящих людей, искренних, добрых, смелых. Предложение в Анапе было для меня неожиданностью. Так сложилось, что во время этой поездки мы находились рядом, было полное понимание без слов, ощущалась невероятная поддержка. Работы почти закончились, и вот случилось предложение, прямо там! Я даже переспросила, не шутит ли он», - заключила Наталья.

Ранее волонтер из Ставрополья Ирина Иванчук рассказала «Радиоточке НСН» о том, что волонтерам на побережье Черного моря действительно не хватает помощи федеральных властей.

