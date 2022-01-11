Собянин заявил о значительном количестве заболевших «омикроном» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на фоне нового штамма «омикрон» в мире наболюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19, сообщает РИА Новости.

В ВОЗ заявили, что за два месяца «омикроном» заразится половина Европы

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он отметил, что в Москве также значительное количество заразившихся «омикрон»-штаммом.

«К сожалению... это количество, этот процент достаточно быстро нарастает», - заключил Собянин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из-за нового «омикрон»-штамма ситуация с коронавирусом в мире стремительно ухудшается.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусМоскваСергей Собянин
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