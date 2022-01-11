Собянин заявил о значительном количестве заболевших «омикроном» в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на фоне нового штамма «омикрон» в мире наболюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19, сообщает РИА Новости.
На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он отметил, что в Москве также значительное количество заразившихся «омикрон»-штаммом.
«К сожалению... это количество, этот процент достаточно быстро нарастает», - заключил Собянин.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из-за нового «омикрон»-штамма ситуация с коронавирусом в мире стремительно ухудшается.
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