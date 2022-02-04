Собянин заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве

По его словам, для лечения заражённых COVID-19 в городских, федеральных и частных стационарах развернуто 15,8 тысяч коек.

Градоначальник отметил, что в Москве выявляют 25-26 тысяч новых случаев коронавируса, однако такого роста, как неделей ранее уже не фиксируется.

«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась... такого роста, как на прошлой неделе, нет, но 25-26 тысяч - это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались», - добавил Собянин.

Ранее для премирования медработников и обеспечения расходов городских поликлиник власти Москвы дополнительно выделили 1,5 млрд рублей.

