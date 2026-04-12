Доля маткапитала на каждого следующего ребенка может быть увеличена в РФ

В России доля материнского капитала должна увеличиваться на каждого следующего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

В настоящее время основная часть выплаты приходится на первенца. «… Надо как-то пересмотреть выплату при рождении ребенка - первого, второго, третьего. Уж очень она сейчас у нас как бы негармоничная», - указала депутат.

По ее словам, распространением основной части маткапитала на рождение первого ребенка решалась демографическая задача. «С каждым ребенком поддержка должна увеличиваться, а не вот эти "горки", которые мы сейчас имеем», - отметила Буцкая.

Ранее депутат призвала ввести подарки для новорожденных во всех регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
