Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с СOVID-19 заявил о выходе столицы на плато по заболеваемости, отметив, что динамика роста заболеваемости СOVID-19 в городе на этой неделе снижается.

«Что мы видим на этой неделе? На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь, как Анна Юрьевна (руководитель Роспотребнадзора Анна Попова) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, это первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но, это еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события. Но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться», - подчеркнул Собянин.

Он сообщил также, что это очень важно для всей медицинской системы.

«Будем мониторить, как будет развиваться заболеваемость, и соответственно принимать все необходимые меры», - добавил мэр.

В Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции действует ряд мер, в частности, самоизоляция для граждан старше 60 лет, дистанционный режим работы в отношении не менее 30% работников, масочный режим, запрет на проведение публичных мероприятий.

