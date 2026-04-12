Экс-премьер Великобритании Джонсон тайно посетил позиции ВСУ

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции Вооруженных сил Украины, сообщил он Daily Mail.

СМИ: Между Стуббом и Джонсоном в Киеве разгорелся спор про Украину

Премьер-министр побывал на Запорожском направлении. В своей колонке он заявил, что побывал в расположении 65-й бригады вблизи Гуляйполя. Экс-премьер раскритиковал страны Запада за то, что они недостаточно поддерживают Киев, и призвал их поставить как можно больше дальнобойного оружия.

Политик отметил, что отснял кадры для своего будущего документального фильма.

Ранее стало известно, что Джонсон получил £1 млн за лоббирование конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
