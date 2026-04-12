Экс-премьер Великобритании Джонсон тайно посетил позиции ВСУ
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил позиции Вооруженных сил Украины, сообщил он Daily Mail.
Премьер-министр побывал на Запорожском направлении. В своей колонке он заявил, что побывал в расположении 65-й бригады вблизи Гуляйполя. Экс-премьер раскритиковал страны Запада за то, что они недостаточно поддерживают Киев, и призвал их поставить как можно больше дальнобойного оружия.
Политик отметил, что отснял кадры для своего будущего документального фильма.
Ранее стало известно, что Джонсон получил £1 млн за лоббирование конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
