Иран пригрозил ответом на проход военных кораблей через Ормузский пролив
Тегеран пресечет любые попытки прохода военных кораблей через Ормузский пролив, сообщает Fars со ссылкой на заявление командования Военно-морских сил КСИР.
Речь идет о «самых суровых» ответных мерах. Отмечается, что в настоящее время «ВМС КСИР полностью доминируют над управлением Ормузским проливом».
Подчеркивается, что проход через него разрешен только гражданским судам при выполнении определенных условий. КСИР также опроверг сообщения об удавшейся попытке США зайти в эту акваторию.
Ранее стало известно, что Ормузский пролив вызвал разногласия на переговорах США и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
