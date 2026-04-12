Орбан заявил, что при победе на выборах не отдаст Украине оружие и деньги
Венгрия продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и будет принимать беженцев, заявил на митинге в Будапеште глава правительства Виктор Орбан.
При этом, по его словам, он не станет направлять Украине деньги и вооружения ради того, чтобы она продолжала конфликт с Россией. «…И мы не будем уничтожать себя ради какой-либо другой страны», - заявил премьер-министр. Он указал, что в случае победы возглавляемой им партии ФИДЕС на парламентских выборах 12 апреля «Венгрия будет идти только по пути мира».
Орбан выразил также уверенность, что Будапешт заставит Киев возобновить транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба», который остается заблокированным с 27 января.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Орбана нелепые и неприемлемые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
