Симоньян: Кеосаян завещал похоронить его прах дома
Российский режиссер Тигран Кеосаян завещал похоронить его прах дома под пинией, сообщила в эфире НТВ главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, это будет сделано «в доме, который мы строили пять лет и наконец-то достраиваем». Журналист указала, что сейчас прах мужа находится рядом с ней, на прикроватной тумбочке. «Потом и мой прах, и его прах я попрошу перемешать, поставить в саркофаг. И мы там будем с ним под пинией», - отметила Симоньян.
Ранее она рассказала, что роман о Тигране Кеосаяне выйдет в годовщину его смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
