СМИ: Воспитательница в Северодвинске избивала полуторагодовалых детей
Стало известно об избиении воспитательницей полуторагодовалых детей в детском саду в Северодвинске, сообщает Telegram-канал Baza.
Речь идет о дошкольном учреждении «Винни-Пух». Родители переполошились после видео с оскорблениями детей и рукоприкладством. Также стало известно о переписке воспитателя с коллегами, в которой она матом обсуждает поведение детей и оскорбляет их.
По данному факту прокуратура начала проверку, заведено уголовное дело. После скандала женщина планировала уволиться по собственному желанию, но ей отказали. На время проверки ее отстранят от работы, а затем уволят по статье за действия, несовместимые с педагогической деятельностью.
Ранее в Хабаровске воспитательница детсада избила ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
