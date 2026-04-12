СМИ: Воспитательница в Северодвинске избивала полуторагодовалых детей

Речь идет о дошкольном учреждении «Винни-Пух». Родители переполошились после видео с оскорблениями детей и рукоприкладством. Также стало известно о переписке воспитателя с коллегами, в которой она матом обсуждает поведение детей и оскорбляет их.

По данному факту прокуратура начала проверку, заведено уголовное дело. После скандала женщина планировала уволиться по собственному желанию, но ей отказали. На время проверки ее отстранят от работы, а затем уволят по статье за действия, несовместимые с педагогической деятельностью.

