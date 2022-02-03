Стал известен размер средней зарплаты врачей в московской поликлинике

Градоначальник отметил, что такое решение было принято в силу того, что большинство терапевтов работали в обычном режиме и не получали городские надбавки.

В пресс-службе московской мэрии рассказали, что средняя зарплата врача в поликлинике Москвы по итогам 2021 составила 146 тысяч рублей. Премиальные выплаты получат врачи, медсёстры и администраторы, работающие с пациентами с симптомами ОРВИ, а также осуществляющие работу телемедицинской службы и службы выездов на дом всех городских поликлиник.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в столице приняты все необходимые меры для преодоления очередной волны коронавируса, московское здравоохранение в условиях пандемии работает без сбоев.

