Стал известен размер средней зарплаты врачей в московской поликлинике

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для премирования медработников и обеспечения расходов городских поликлиник власти города дополнительно выделили 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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Градоначальник отметил, что такое решение было принято в силу того, что большинство терапевтов работали в обычном режиме и не получали городские надбавки.

В пресс-службе московской мэрии рассказали, что средняя зарплата врача в поликлинике Москвы по итогам 2021 составила 146 тысяч рублей. Премиальные выплаты получат врачи, медсёстры и администраторы, работающие с пациентами с симптомами ОРВИ, а также осуществляющие работу телемедицинской службы и службы выездов на дом всех городских поликлиник.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в столице приняты все необходимые меры для преодоления очередной волны коронавируса, московское здравоохранение в условиях пандемии работает без сбоев.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЗарплатаПоликлиникиМоскваСергей Собянин
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