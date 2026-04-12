Трамп предостерег Пекин от поставок вооружений Тегерану

Лидер США Дональд Трамп предостерег Пекин от гипотетических поставок вооружений Тегерану.

СМИ: Ормузский пролив вызвал разногласия на переговорах США и Ирана

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы», - заявил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее стало известно, что КНР в ближайшее время собирается поставить ИРИ системы ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
