Москвичей оштрафовали на 28 млн за отсутствие ПЦР-тестов после поездок

В ведомстве отметили, что с 1 августа 2020 года москвичам было направлено 9781 уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении, оштрафованы 2234 гражданина.

В Роспотребнадзоре напомнили, что размер штрафа составляет до 40 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью других людей - до 300 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в столице людей занимались самолечением или не обращались за медицинской помощью, сообщает RT.