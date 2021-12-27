Москвичей оштрафовали на 28 млн за отсутствие ПЦР-тестов после поездок
Москвичей, вернувшихся из зарубежных стран и не внёсших в единую систему результаты ПЦР-тестов, назначены штрафы на общую сумму 28 155 500 рублей, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что с 1 августа 2020 года москвичам было направлено 9781 уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении, оштрафованы 2234 гражданина.
В Роспотребнадзоре напомнили, что размер штрафа составляет до 40 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью других людей - до 300 тысяч рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в столице людей занимались самолечением или не обращались за медицинской помощью, сообщает RT.
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