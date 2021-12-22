Собянин рассказал, когда в Москве отменят запрет на массовые мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на проведение публичных массовых мероприятий обязательно отменят, «как только представится возможность», сообщает РИА Новости.

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Выступая в Мосгордуме градоначальник отметил, что в настоящее время ограничения, касающиеся в том числе митингов и акций, необходимы из-за эпидемиологической ситуации.

«Публичные массовые мероприятия на улицах контролировать почти невозможно, и это, конечно, дополнительная зона риска», - отметил глава столицы.

Ранее Собянин заявил, что московские власти пока не намерены вводить дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусКарантинМоскваСергей Собянин
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