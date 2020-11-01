Собянин высказал надежду, что ситуация с COVID-19 в Москве не ухудшится
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что меры по борьбе с COVID-19 доказали свою эффективность. Он также выразил надежду, что ситуация с пандемией не будет ухудшаться. Об этом градоначальник заявил в интервью телеканалу «Россия-1».
Собянин отметил, что на распространение заболевания влияет множество факторов, отмечают «Известия».
«Как ляжет одно на другое, инфекции, пока еще неизвестно. Просто мы еще не проходили этот период, — посмотрим», — отметил столичный мэр.
По его словам, резервные коронавирусные госпитали продолжат работу до окончания эпидемии.
«Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение нагрузки больничных коек под COVID-19, мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла», — заявил Собянин.
Ранее исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в эфире НСН рассказала, с чем может быть связан дефицит жизненно важного лекарства.
«На отсутствие «Клексана» жалуются в течение нескольких недель. Препарат входит в схему лечения COVID-19, и спрос на него вырос в разы. Дефицит также связан с тем, что система маркировки не справлялась с потоком, и на таможне скопилось достаточно много импортных препаратов. Возможно, среди них и «Клексан». Карантинные зоны сейчас на каждом этапе товаропроводящей системы: у производителей, у поставщиков, в аптеке. Все это стало причинами того, что препарат практически отсутствует в аптеках», - отметила она.
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