Система не справилась. Фармацевт объяснила дефицит жизненно важного лекарства
Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек рассказала в эфире НСН, почему новые партии «Клексана» так и не поступили.
В нескольких российских регионах, включая Москву и Подмосковье, пропал из продажи препарат «Клексан», пишет РБК со ссылкой на статистику по продажам, предоставленную компанией DSM Group. Препарат входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Лекарство снижает свертываемость крови и риски образования тромбов, его прописывают беременным женщинам. После начала пандемии его стали использовать для лечения осложнений при коронавирусе.
Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в эфире НСН рассказала, с чем может быть связан дефицит жизненно важного лекарства.
«На отсутствие «Клексана» жалуются в течение нескольких недель. Препарат входит в схему лечения COVID-19, и спрос на него вырос в разы. Дефицит также связан с тем, что система маркировки не справлялась с потоком, и на таможне скопилось достаточно много импортных препаратов. Возможно, среди них и «Клексан». Карантинные зоны сейчас на каждом этапе товаропроводящей системы: у производителей, у поставщиков, в аптеке. Все это стало причинами того, что препарат практически отсутствует в аптеках», - отметила она.
Преснякова рассказала, что у нуждающихся «Клексане» практически нет возможности заменить дефицитное лекарство. «Есть траксипарин», но он тоже в дефиците. «Гипарина» давно уже нет, потому что подорожала субстанция, а цена лекарства была зафиксирована, так как оно входило в перечень ЖНВЛП. Ситуация непростая, пока за неделю никаких движений не произошло», - заявила фармацевт.
Вместе с тем она заявила, что вторая волна коронавируса не повлияет на поставки из-за рубежа, так как даже весной российские и зарубежные фармацевтические предприятия продолжали работать. По словам Пресняковой, главное решить вопрос с доставкой лекарств в аптеки и до конечного потребителя.
Сообщения о дефиците жизненно необходимых препаратов в России звучали и ранее. В частности, несколько благотворительных фондов, в числе которых фонд Константина Хабенского, фонд «Подари жизнь», «АдВита» написали Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на нехватку в стране порядка 30 незаменимых в онкологии препаратов.
В письме благотворительных организаций говорилось, что в этом году резко сократилось производство целого ряда препаратов, «на запросы больниц не находится поставщиков». По некоторым позициям производство сократилось в 20 раз, указали авторы обращения. Причиной такого положения дел они считают несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка.
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