Система не справилась. Фармацевт объяснила дефицит жизненно важного лекарства

В нескольких российских регионах, включая Москву и Подмосковье, пропал из продажи препарат «Клексан», пишет РБК со ссылкой на статистику по продажам, предоставленную компанией DSM Group. Препарат входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Лекарство снижает свертываемость крови и риски образования тромбов, его прописывают беременным женщинам. После начала пандемии его стали использовать для лечения осложнений при коронавирусе.

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в эфире НСН рассказала, с чем может быть связан дефицит жизненно важного лекарства.

«На отсутствие «Клексана» жалуются в течение нескольких недель. Препарат входит в схему лечения COVID-19, и спрос на него вырос в разы. Дефицит также связан с тем, что система маркировки не справлялась с потоком, и на таможне скопилось достаточно много импортных препаратов. Возможно, среди них и «Клексан». Карантинные зоны сейчас на каждом этапе товаропроводящей системы: у производителей, у поставщиков, в аптеке. Все это стало причинами того, что препарат практически отсутствует в аптеках», - отметила она.