Власти Москвы назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Полноформатное применение вакцины от коронавируса в гражданский оборот в российской столице может стартовать уже через месяц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила чиновница в эфире телеканала «Россия 24», пока полноформатное внедрение препарата невозможно из-за нехватки его должного объёма – производство ещё предстоит нарастить.

Сейчас прививки делают представителям группы риска — педагогам и медикам, отмечает RT. В общей сложности уже привиты 2,5 тысяч человек. Одновременно в мегаполисе формируется крупная сеть прививочных кабинетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обозначил в качестве предварительных сроков начала массовой вакцинации желающих горожан - ноябрь-декабрь.

