Власти Москвы назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Полноформатное применение вакцины от коронавируса в гражданский оборот в российской столице может стартовать уже через месяц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как пояснила чиновница в эфире телеканала «Россия 24», пока полноформатное внедрение препарата невозможно из-за нехватки его должного объёма – производство ещё предстоит нарастить.
Сейчас прививки делают представителям группы риска — педагогам и медикам, отмечает RT. В общей сложности уже привиты 2,5 тысяч человек. Одновременно в мегаполисе формируется крупная сеть прививочных кабинетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обозначил в качестве предварительных сроков начала массовой вакцинации желающих горожан - ноябрь-декабрь.
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