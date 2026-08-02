С 1 сентября изменятся правила провоза животных и багажа в такси
Новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, включая такси, вступают в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года, следует из приказа Минтранса РФ.
Новые правила уточняют нормы провоза животных и ручной клади, а также вводят ряд других изменений. Так, таксопарк теперь вправе самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади, при этом багаж не должен загрязнять или повреждать чужое имущество, а также ограничивать обзор водителю и создавать помехи для управления.
По согласованию с водителем такси допускается перевозить не помещающийся в багажник багаж в салоне, если это не создаёт помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. При этом кресла-коляски пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно.
Отдельные уточнения коснулись перевозки животных. Собак теперь можно будет провозить только в наморднике, на поводке и с подстилкой. Мелкие домашние животные и птицы должны находиться в закрытом контейнере с водонепроницаемым дном, покрытым впитывающим материалом, который не должен просыпаться. Контейнер обязан обеспечивать доступ воздуха, а его габариты по длине, ширине и высоте не должны превышать 120 см, хотя перевозчик вправе увеличить этот лимит. Клетки с птицами необходимо накрывать светонепроницаемой тканью, а собаки-поводыри перевозятся на особых условиях. Перевозчики также могут вводить дополнительные требования к провозу питомцев.
В общественном транспорте и такси по-прежнему запрещено провозить зловонные, радиоактивные и опасные вещества (взрывчатые, токсичные, едкие, легковоспламеняющиеся), а также предметы, способные загрязнить салон или одежду пассажиров. Что касается оружия, то если ранее правила просто запрещали его провоз без чехла или упаковки, то теперь его перевозка допускается исключительно в случаях и порядке, строго предусмотренных действующим законодательством РФ.
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