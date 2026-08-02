Абрамова: Три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на Удмуртию

Три человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова в своем «Максе».

В Удмуртии склад Wildberries загорелся после атаки ВСУ

По ее словам, в небе над регионом были сбиты два беспилотника, однако на севере Удмуртии в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал гражданский автомобиль.

«Погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок», - написала Абрамова.

Глава региона уточнила, что девочку планируют перевести в Ижевск сразу после стабилизации ее состояния.

Ранее склад Wildberries загорелся в Сарапуле после атаки ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеБеспилотникиУдмуртияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры