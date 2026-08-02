Абрамова: Три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на Удмуртию
Три человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова в своем «Максе».
По ее словам, в небе над регионом были сбиты два беспилотника, однако на севере Удмуртии в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал гражданский автомобиль.
«Погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок», - написала Абрамова.
Глава региона уточнила, что девочку планируют перевести в Ижевск сразу после стабилизации ее состояния.
Ранее склад Wildberries загорелся в Сарапуле после атаки ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ученые опровергли сообщения о нахождении нового минерала
- Европа в июле сократила импорт СПГ до минимума за почти 2 года
- Абрамова: Три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на Удмуртию
- С 1 сентября изменятся правила провоза животных и багажа в такси
- Кинокомпания «СТВ» подала 100 исков на 7,5 млн рублей с начала года
- В Минпросвещения рекомендовали школам 9 внеурочных курсов
- МО: Силы ПВО сбили почти 1160 дронов ВСУ
- В Энгельсе при атаке БПЛА ВСУ была повреждена многоэтажка
- Гособвинение обжалует приговор блогеру Лерчек
- Главу Wildberries Ким внесли в базу «Миротворца»