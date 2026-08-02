Абрамова: Три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на Удмуртию

По ее словам, в небе над регионом были сбиты два беспилотника, однако на севере Удмуртии в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал гражданский автомобиль.

«Погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок», - написала Абрамова.

Глава региона уточнила, что девочку планируют перевести в Ижевск сразу после стабилизации ее состояния.

Ранее склад Wildberries загорелся в Сарапуле после атаки ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».