Собянин: ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки

В архивно-библиотечном фонде ВДНХ накоплено более 28,5 тысяч наградных документов с упоминанием около 112 тыс. организаций и более 2,2 млн человек. Все они размещены на портале и открыты для общего доступа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он отметил, что учет лучших отечественных достижений в экономике, науке и технике ВДНХ ведет с момента своего создания. В фонде собраны имена ученых, рабочих-передовиков, космонавтов, наименование трудовых коллективов, награжденных медалями выставки.

«В цифровом архиве сейчас размещены почти 28,5 тыс. наградных документов, в которых упоминается около 112 тыс. организаций и больше 2,2 млн человек», - написал Сергей Собянин.

В числе обладателей Золотой медали ВДНХ - первый покоритель космоса Юрий Гагарин и создатели знаменитых фонтанов «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок» архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин.

Сергей Собянин уточнил, что в 2022 году был открыт новый раздел о сотрудниках выставки, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также фонд пополнили фото и статьи о деятельности выставки в разные годы.

Ранее мэр Москвы рассказал о готовящихся к открытию после реставрации павильонах ВДНХ.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Гаранин
ТЕГИ:ВыставкаСергей СобянинИсторияВДНХ
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