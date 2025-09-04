Охлобыстин сыграет в новой экранизации «Сказки о потерянном времени»
Стартовали съёмки новой экранизации произведения Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени». Об этом сообщает Кинокомпания братьев Андреасян, работающая над проектом совместно с Киностудией Горького.
По сюжету злые волшебники крадут время у детей, которые его бесцельно тратят. Их жертвами становятся девятилетний Петя Зубов и его друзья, часами играющие в смартфонах. Внезапно постаревшие лентяи безуспешно пытаются жить как взрослые, а помолодевшие волшебники решают украсть ещё больше времени про запас у других детей.
«Сказку о потерянном времени» знают и помнят с детства миллионы. И сегодня у нас есть возможность экранизировать эту классическую историю для нового поколения», - заявил генеральный продюсер Гевонд Андреасян..
В фильме 1964 года сыграли Олег Анофриев, Рина Зелёная, Савелий Крамаров, Сергей Мартинсон, Георгий Вицин и другие. В новой экранизации роли злых волшебников исполнят Татьяна Орлова, Александр Лыков и Алексей Маклаков, а постаревших детей - Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева. В прокат фильм выйдет в 2026 году.
Ранее кинопрокатная компания «Вольга» объявила о старте съёмок фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аренда за 0» и зарплаты: Как Камчатка привлекает в регион молодежь
- Россиянам объяснили, о чем нельзя просить Бога
- Охлобыстин сыграет в новой экранизации «Сказки о потерянном времени»
- На Камчатке пожаловались на кадровый голод в рыбопромышленности и судоходстве
- Названы сферы, где женщины строят карьеру быстрее мужчин
- В Москве девушка на электросамокате сбила мать актрисы Шпицы
- Вирусолог рассказал, как уберечься от гриппа и ОРВИ
- Эстонского дипломата вышлют из России
- Родителям рассказали, как выбрать безопасный квест для детей
- Ограничение продажи алкоголя предрекли во многих регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru