Охлобыстин сыграет в новой экранизации «Сказки о потерянном времени»

По сюжету злые волшебники крадут время у детей, которые его бесцельно тратят. Их жертвами становятся девятилетний Петя Зубов и его друзья, часами играющие в смартфонах. Внезапно постаревшие лентяи безуспешно пытаются жить как взрослые, а помолодевшие волшебники решают украсть ещё больше времени про запас у других детей.

«Сказку о потерянном времени» знают и помнят с детства миллионы. И сегодня у нас есть возможность экранизировать эту классическую историю для нового поколения», - заявил генеральный продюсер Гевонд Андреасян..

В фильме 1964 года сыграли Олег Анофриев, Рина Зелёная, Савелий Крамаров, Сергей Мартинсон, Георгий Вицин и другие. В новой экранизации роли злых волшебников исполнят Татьяна Орлова, Александр Лыков и Алексей Маклаков, а постаревших детей - Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева. В прокат фильм выйдет в 2026 году.

Ранее кинопрокатная компания «Вольга» объявила о старте съёмок фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

