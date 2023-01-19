На ВДНХ определили самый популярный экспонат выставки «Романовы»

Авторы экспозиции «Романовы» исторического парка «Россия – Моя история» на ВДНХ смогли выявить самый популярный экспонат зала, в котором представлены копии живописных произведений из жизни императорского двора.

Каждая из экспонируемых копий была снабжена кнопками-лайками, информация с которых собиралась в компьютерную аналитическую систему начиная с 2018 года. Всего было учтено более 1 675 000 голосов посетителей парка.

На сегодняшний день больше всего - 435 384 лайка собрала работа чешского гравёра Вацлава Холлара «Подлинный портрет кота великого князя Московии».

На втором месте произведение Александра Швабе, собравшее 242 309 лайков, «Любимцы императорской семьи», посвящённое собакам августейших особ.

Тройку призеров замкнула картина Василия Сурикова «Императрица Анна Иоановна в петергофском «Тампле» стреляет оленей». В её активе 210 687 лайков.

Таким образом, рейтинг показал, что среди главных предпочтений посетителей исторического парка преобладают любители животных, галантного время препровождения, а также загородного отдыха.



