На Камчатке пожаловались на кадровый голод в рыбопромышленности и судоходстве

Юлия Морозова заявила НСН, что Камчатка остро нуждается в молодых специалистах в транспортно-логистической отрасли и судоремонте, для соискателей открыты 100 рабочих мест.

На Камчатке присутствует серьезная нехватка кадров в судоходстве и рыбопромышленности, рассказала специальному корреспонденту НСН председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова на Восточном экономическом форуме.

Почему высокие зарплаты не помогли Дальнему Востоку побороть кадровый голод

«Несмотря на то, что ИИ активно развивается, открывается большое количество предприятий прежде всего в промышленности, где пока что только ИИ не обойтись. Например, на Камчатке и в смежных регионах большой кадровый голод в судостроении и судоремонте. Сегодня вся Россия критично не справляется с судоремонтом, количество заказов кратно превышает возможности. Поэтому мы ждем выпускников. На Камчатке даже готовы предоставить сотни рабочих мест. В рыбохозяйственный комплекс ИИ тоже активно заходит, тем не менее он никогда не заменит человека в том, что связано с судовождением, с навигацией. Тем более что сегодня по Северному морскому пути ходят все больше судов, в том числе ледокольный флот. Здесь также острая кадровая потребность именно в судоводительском персонале. На третье место по нехватке кадров я бы поставила транспортно-логистический комплекс», - добавила она.

Ранее представители члена Российского союза туриндустрии, туроператора «Морская практика» рассказали НСН, что Дальний Восток отличается высочайшим потенциалом для развития круизного туризма благодаря уникальной природе, морским ресурсам и богатейшему культурному наследию.

