«Несмотря на то, что ИИ активно развивается, открывается большое количество предприятий прежде всего в промышленности, где пока что только ИИ не обойтись. Например, на Камчатке и в смежных регионах большой кадровый голод в судостроении и судоремонте. Сегодня вся Россия критично не справляется с судоремонтом, количество заказов кратно превышает возможности. Поэтому мы ждем выпускников. На Камчатке даже готовы предоставить сотни рабочих мест. В рыбохозяйственный комплекс ИИ тоже активно заходит, тем не менее он никогда не заменит человека в том, что связано с судовождением, с навигацией. Тем более что сегодня по Северному морскому пути ходят все больше судов, в том числе ледокольный флот. Здесь также острая кадровая потребность именно в судоводительском персонале. На третье место по нехватке кадров я бы поставила транспортно-логистический комплекс», - добавила она.

Ранее представители члена Российского союза туриндустрии, туроператора «Морская практика» рассказали НСН, что Дальний Восток отличается высочайшим потенциалом для развития круизного туризма благодаря уникальной природе, морским ресурсам и богатейшему культурному наследию.

