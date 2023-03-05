Собянин рассказал о готовящихся к открытию после реставрации павильонах ВДНХ

Володин: поставляя вооружения Украине, лидеры стран ЕС наносят ущерб интересам своих граждан

Вучич: Сербия не поставляет оружие ни РФ, ни Украине

СМИ: не менее пяти человек пострадали во время стрельбы на пляже в Лос-Анджелесе

СМИ: площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды уменьшилась до минимума с 1979 года

СМИ: в КНР в рамках борьбы с сокращением населения рассмотрят вопрос об уменьшении рабочего дня для молодежи