Собянин рассказал о готовящихся к открытию после реставрации павильонах ВДНХ
Реставрацию и строительство 15 объектов ВДНХ завершат в 2023 году. В их числе два национальных павильона - Абхазии и Узбекистана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Утраченные элементы восстанавливают по архивным чертежам, историческим снимкам и фрагментам, найденным во время работ. Чаши фонтанов павильона Узбекистана облицевали плиткой в национальной тематике», - уточнил мэр столицы.
По его словам, в павильоне «Мясная промышленность» восстановят две бетонные скульптуры быков, находившиеся у входа в 1939 году, отреставрируют скульптурную композицию «Боец с быком». В павильоне «Атом» посетителям откроют масштабную музейную площадку об освоении ядерных технологий в стране и мире.
Для павильона «Центральный» Третьяковская галерея подготовит 40 картин, скульптур, мозаику и другое.
Сергей Собянин заявил о планах реставрации практически всех исторических павильонов Центральной аллеи.
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