Эстонского дипломата вышлют из России
4 сентября 202513:34
В России объявили персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве указали, что решение было принято в ответ на высылку из Эстонии дипломата российского посольства в Таллине.
«До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия не останутся без ответа», - говорится в заявлении.
Ранее в МИД Эстонии заявили о высылке первого секретаря посольства России из-за якобы участия в подрыве конституционного строя республики, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке пожаловались на кадровый голод в рыбопромышленности и судоходстве
- Названы сферы, где женщины строят карьеру быстрее мужчин
- В Москве девушка на электросамокате сбила мать актрисы Шпицы
- Вирусолог рассказал, как уберечься от гриппа и ОРВИ
- Эстонского дипломата вышлют из России
- Родителям рассказали, как выбрать безопасный квест для детей
- Ограничение продажи алкоголя предрекли во многих регионах России
- Писатель Лукьяненко заявил о неактуальности западной литературы в России
- Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
- СМИ сообщили об ограблении музея фарфора во Франции на 9,5 млн евро
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru