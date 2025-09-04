Эстонского дипломата вышлют из России

В России объявили персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом заявили в МИД РФ.

Россия объявила о высылке двух румынских дипломатов

В ведомстве указали, что решение было принято в ответ на высылку из Эстонии дипломата российского посольства в Таллине.

«До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия не останутся без ответа», - говорится в заявлении.

Ранее в МИД Эстонии заявили о высылке первого секретаря посольства России из-за якобы участия в подрыве конституционного строя республики, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВысылкаДипломатРоссияЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры