В Москве девушка на электросамокате сбила мать актрисы Шпицы

В Москве девушка на электросамокате сбила женщину и скрылась с места ДТП. Об этом со ссылкой на столичную прокуратуру сообщает РИА Новости.

Экс-участник The Hatters Рулев погиб в ДТП под Петербургом

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Черняховского. Пострадавшей оказалась мать актрисы Екатерины Шпицы, ей потребовалась медицинская помощь.

В ведомстве указали, что наезд совершила 20-летняя девушка, её личность уже установлена.

Ранее в Саратове в результате ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
