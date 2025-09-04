В Москве девушка на электросамокате сбила мать актрисы Шпицы
4 сентября 202513:45
В Москве девушка на электросамокате сбила женщину и скрылась с места ДТП. Об этом со ссылкой на столичную прокуратуру сообщает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Черняховского. Пострадавшей оказалась мать актрисы Екатерины Шпицы, ей потребовалась медицинская помощь.
В ведомстве указали, что наезд совершила 20-летняя девушка, её личность уже установлена.
Ранее в Саратове в результате ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, сообщает «Свободная пресса».
