Собянин: В Москве разрабатывают систему послаблений для переболевших COVID-19
Систему послаблений для переболевших COVID-19 горожан разрабатывают в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам градоначальника, власти работают над возможностью предоставления переболевшим москвичам льгот в учреждениях, организациях и городском транспорте.
Ранее Собянин рассказал, что столичные власти примут следующее решение по коронавирусным ограничениям через полторы недели. Градоначальник отметил снижение количества госпитализаций, а также прироста заболевших и надеется на улучшение ситуации к концу января.
Между тем, в российском Минздраве допустили, что в будущем некие послабления россиянам может давать сертификат о вакцинации от коронавируса.
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