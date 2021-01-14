Собянин: В Москве разрабатывают систему послаблений для переболевших COVID-19

Систему послаблений для переболевших COVID-19 горожан разрабатывают в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам градоначальника, власти работают над возможностью предоставления переболевшим москвичам льгот в учреждениях, организациях и городском транспорте.

Ранее Собянин рассказал, что столичные власти примут следующее решение по коронавирусным ограничениям через полторы недели. Градоначальник отметил снижение количества госпитализаций, а также прироста заболевших и надеется на улучшение ситуации к концу января.

Между тем, в российском Минздраве допустили, что в будущем некие послабления россиянам может давать сертификат о вакцинации от коронавируса.

