Минздрав: сертификат о вакцинации от COVID-19 может давать послабления
Минздрав России допускает, что сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, его можно получить в личном кабинете на портале госуслуг, может в будущем давать некие послабления, приводит ТАСС слова замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
В четверг пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко сообщила, что сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат бейджи, которые позволят им не носить маску в общественных местах.
Ранее президент России Владимир Путин в четверг заявил, что развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса пока невозможно точно спрогнозировать, поэтому регионам необходимо сохранять целевой коечный больничный фонд и грамотно управлять им.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать новой волны заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru