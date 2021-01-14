Минздрав: сертификат о вакцинации от COVID-19 может давать послабления

Минздрав России допускает, что сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, его можно получить в личном кабинете на портале госуслуг, может в будущем давать некие послабления, приводит ТАСС слова замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.

ВОЗ: Второй год пандемии может быть тяжелее предыдущего

В четверг пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко сообщила, что сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат бейджи, которые позволят им не носить маску в общественных местах.

Ранее президент России Владимир Путин в четверг заявил, что развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса пока невозможно точно спрогнозировать, поэтому регионам необходимо сохранять целевой коечный больничный фонд и грамотно управлять им.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, сколько мутаций коронавируса в мире известно и откуда ждать новой волны заболевания.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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